Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı.

        Kaymakamlık tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bir otelde düzenlenen bayramlaşma programına, Kaymakam Kemal Ülkü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Bütün Ezidi vatandaşların bayramlarını kutlayan Kaymakam Ülkü, "Yüzyıllardır bu kadim topraklarda Müslümanlar ve Ezidiler, sevinciyle, hüznüyle, bayramıyla ve yas günüyle bir arada, kardeşçe yaşamaktadır. Farklı din ve inançlara sahip halklarımız, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde kaynaşmış, birlikte yaşama kültürünü en güzel şekilde yaşatmıştır.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!

        Benzer Haberler

        Gülpınar: "Bazıları konuşur bazıları yapar" Şanlıurfa'da 250 bağımsız birim...
        Gülpınar: "Bazıları konuşur bazıları yapar" Şanlıurfa'da 250 bağımsız birim...
        Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bir kişi otomobilini ateşe verdi
        Şanlıurfa'da bir kişi otomobilini ateşe verdi
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı...
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı...
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da aranan 41 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 41 şahıs yakalandı