Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.
Termometrenin 15 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen, inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.
Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağaraya da gelip dua ediyor.
