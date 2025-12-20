Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

        Termometrenin 15 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen, inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

        Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

        Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağaraya da gelip dua ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı
        Barzani ailesinden İzol Aşireti'ne avukat gelin
        Barzani ailesinden İzol Aşireti'ne avukat gelin
        Uzmanlardan, çocukları enfeksiyonlardan korumak için hijyen uyarısı
        Uzmanlardan, çocukları enfeksiyonlardan korumak için hijyen uyarısı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı