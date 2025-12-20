Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu

Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağaraya da gelip dua ediyor.

Termometrenin 15 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen, inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

