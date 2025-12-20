Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:20
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 78 mermi, 49 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 9 uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile çok sayıda uyuşturucu madde üretiminde ve ticaretinde kullanılan materyal ele geçirildi.

        Ekiplerce 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

