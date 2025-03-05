Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesinin Kırsal Almaşar Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Görevin (41) ile babası Ahmet Görevin (74) arasında yol meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

EŞİ DARP EDİLDİ BABASINI VURDU

AA ve DHA'daki habere göre olay sonrası baba Ahmet Görevin ve diğer akrabaları tarafından gelinleri H.G. (39) taş ve sopalarla darp edildi. Bunun üzerine Yusuf Görevin tartıştığı babası Ahmet Görevin'e av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.