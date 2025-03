Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü! | Son dakika haberleri

Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü! | Son dakika haberleri

Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü! Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti. Jandarma, olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL