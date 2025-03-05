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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü! | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti. Jandarma, olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:21
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        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
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        Tekirdağ'da yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camii önünde meydana geldi.

        HUSUMETLİLER KAVGAYA TUTUŞTU

        DHA'daki habere göre husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KURŞUN GELİP KALBİNE SAPLANDI

        Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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