Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kıymetli Bakanlar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum.

-Tabii şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca bir Türkiye'ye ve oradan Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz, birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz.

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-Kıymetli kardeşimin ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini yürekten tebrik ediyorum. "Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

-Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"NAHÇIVAN'IN İHTİYACINI ASGARİ 30 YIL KARŞILAYACAK"

-Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.