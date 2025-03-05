Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!

OKAN BURUK VE JESUS SORUSU

"Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?"

Jose Mourinho: "Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim."