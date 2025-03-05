"Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"

İstanbul Pendik'te, 27 Mayıs 2024'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İnceleme sonucu ölen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI AA'da yer alan habere göre Bilal Dilek gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

KAN ÖRNEĞİ EŞLEŞTİRMESİ UYUŞTU Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtiliyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

MAKTULÜ 10 YILDIR TANIDIĞINI SÖYLEDİ Savunmasını yapması için söz verilen sanık Dilek, maktulü 10 yıldır tanıdığını, bir zamanlar kendisinin evine gidip geldiğini, birlikte yeşil reçeteli hap kullandıklarını, maktulün hapları kendisine ve arkadaşlarına sattığını öne sürdü.

"BEN KARŞISINDA SİGARA BİLE İÇMEM" Nihat Salih'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını iddia eden Dilek, "Olay günü evimde bulunduğu iddia edilen balta bana ait değil. Kim bırakmış bilmiyorum. Eve kim girdiyse baltayı o koymuştur. Ben Nihat amcanın karşısında sigara bile içmem, kim öldürdü bilmiyorum.

"BEN ÇÖPE ÇAY BOŞALTTIM" Ben parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Ceset parçalarını çöpe ben atmadım. Benim çöp konteynerine boşalttığım kovada çay pisliği, odun parçaları vardı. Biz birbirimizi seviyorduk, aynı baba oğul gibiydik." şeklinde savunma yaptı.