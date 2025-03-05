Şanlıurfa'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Burak Aydoğmuş idaresindeki 27 FV 565 plakalı hafif ticari araç, Hayriye Mahallesi'nde park halindeki 63 EC 218 plakalı kamyona çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Eyyüp Sami Gökhan, Berat Tutuş, Muhammed Ağırtaş ve Kenan Eroğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü Aydoğmuş, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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