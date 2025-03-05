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        Şanlıurfa'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:43
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        Şanlıurfa'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Burak Aydoğmuş idaresindeki 27 FV 565 plakalı hafif ticari araç, Hayriye Mahallesi'nde park halindeki 63 EC 218 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Eyyüp Sami Gökhan, Berat Tutuş, Muhammed Ağırtaş ve Kenan Eroğlu yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan sürücü Aydoğmuş, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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