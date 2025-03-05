Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!

UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaTrabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.