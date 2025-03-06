Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde, geçen yıl 7 Haziran'da, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu.

DHA'daki habere göre polisin çalışmasında hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Polisin adresini belirlediği evin, şüpheliler Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün birlikte kullanıldığının aktarıldığı iddianamede, 4 Haziran günü Sedef Güler ile Yavuz Güngör'ün adrese birlikte geldikleri, Fırat Baykara'nın ise daha sonra geldiği belirtildi. Şüphelilerin henüz belirlenemeyen bir sebeple Sedef Güler'i bu adreste öldürdüğünü değerlendiren cumhuriyet savcısı iddianamede, cesedi yok etmek için plan yapan şüphelilerin 6 Haziran günü bir araya gelerek Güler'in cesedini nalburdan aldıkları bant, zincir ve ile sardıktan sonra 7 Haziran günü Mimar Sinan Köprüsü'nden denize attıkları belirtildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Fırat Baykara'nın polise giderek, "Yavuz beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Yavuz Güngör bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık" şeklinde kendisini ihbar ettiği de belirtildi.

"SUZSUZLUĞUMU İSPAT ETMEK İSTİYORUM"

Sanık Yavuz Güngör ise SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmanın başında savunması için söz verilen tutuklu sanık Fırat Baykara, "Tekstil işi yapıyorum. Bulunduğum koğuşta can güvenliği sorunum olduğu için iddianameyi okuyamadım. Ben savunmamı mahkeme huzurunda yapmak istedim, ama sanırım kabul edilmedi. Suçsuz olduğumu ispatlamak istiyorum. Bu sebeple huzurda savunma yapmak istiyorum" dedi.

"YAVRUM VAHŞİCE KATLEDİLDİ"

Duruşmada söz verilen hayatını kaybeden Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer, "Benim yavrum vahşice katledildi. Bu canavarları ben televizyonda da görüyordum zaten. Onlar benim karşımda olacaklar duruşma salonunda öyle beyanda bulunacağım. Adaletin benim arkamda olmasını istiyorum. Ben çocuğumun cenaze haberini bile basından öğrendim" şeklinde konuştu.

"YAVUZ, SEDEF'E İŞ BULACAKTI"

Hayatını kaybeden Sedef Güler'in arkadaşı A.Ö. ise, tanık olarak verdiği beyanında, "Sedef benim liseden arkadaşım. Sanıklardan Yavuz'u tanırım. Yavuz ile sosyal medyadan tanıştık. Tanıştıktan sonra sevgili olduk. Görüşmeye devam ettiğimiz süreçte Sedef'i sanık Yavuz ile tanıştırdım. O dönem Sedef iş arıyordu. Yavuz, Sedef'e iş bulma konusunda yardımcı olabileceğini söyleyince telefon numaralarını aldılar.

"YAVUZ ÇOK SOĞUKKANLI BİÇİMDE KONUŞTU"

Sonra ben sezonluk bir işte çalışmak için Sedef'in ablası Sevda ile Marmaris'e gittim. Marmaris'te Sevda ve ben konuşmak için Sedef'i aradık. Aramalar ya meşgule düştü ya açılmadı. Sonra telefonlar da çalmamaya başladı. Biz endişelenmeye başladık. Sedef'in annesini aradık. İş için görüşmeye gittiğini söyledi. Sedef'in sanık Yavuz ile buluştuğunu düşündüm. Çünkü Yavuz, Sedef'e iş bulacağını söylemişti. Yavuz'u aradım, 'Sedef ile görüşmedim. Haber alırsanız bana da söyleyin' dedi. Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu.

"YAVUZ HEPSİNDE UYUŞTURUCU KULLANDI"

Hiç şüphelenmedik. Biz Sevda ile İstanbul'a dönme kararı aldık, endişelendiğimiz için. Döndük ve Adli Tıp Kurumu'nda Sedef'in tespit edildiğini öğrendik. Yavuz'un bir kere arabasında silah gördüm. 3 defa aynı ortamda bulunduk. Hepsinde uyuşturucu kullandı. Sedef sadece iş için görüştü Yavuz ile. Sedef çok güler yüzlü sevecen bir insandı. Asla uyuşturucu kullanmazdı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Fırat Baykara'nın mahkeme huzurunda savunma yapma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.