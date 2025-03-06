Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da trafikte makas atan iki sürücüye para cezası verildi

        Şanlıurfa'da trafikte makas attıkları görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 22 bin 687 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da trafikte makas atan iki sürücüye para cezası verildi
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da trafikte makas attıkları görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 22 bin 687 lira para cezası uygulandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda 2 otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına "şerit değiştirme" ve "makas atma" görüntülerinin incelendiğini belirtti.

        Ekiplerce yapılan incelemede, belirlenen 2 araç sürücüsüne 22 bin 687 lira idari para cezası uygulandığını ifade eden Şıldak, trafik güvenliğini bozan, toplumdaki diğer insanları adeta yok sayan bu tür davranışlarda bulunanlara asla fırsat verilmeyeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 1-2
        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 1-2
        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor maçının ardından
        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yar...
        Şanlıurfa'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yar...
        Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirilmesiyle k...
        Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirilmesiyle k...
        Kopan parmaklarının üzüntüsünü futbolla unutmaya çalışıyor
        Kopan parmaklarının üzüntüsünü futbolla unutmaya çalışıyor