Şanlıurfa'da trafikte makas atan iki sürücüye para cezası verildi

Ekiplerce yapılan incelemede, belirlenen 2 araç sürücüsüne 22 bin 687 lira idari para cezası uygulandığını ifade eden Şıldak, trafik güvenliğini bozan, toplumdaki diğer insanları adeta yok sayan bu tür davranışlarda bulunanlara asla fırsat verilmeyeceğini kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda 2 otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına "şerit değiştirme" ve "makas atma" görüntülerinin incelendiğini belirtti.

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