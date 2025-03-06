Türkan Şoray makyajı, Türkiye'de de yayıldı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a benzemek için kadınlar, ayna karşısında bir hayli zaman geçiriyor.

Selin Şekerci Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral olmuştu. Birçok yabancı kadın, makyajla kendini Şoray'a benzetme çalışmıştı. Bu akım, Türkiye'de de yayıldı. Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı Haberi Görüntüle Birçok ünlü kadın, Türkan Şoray'a benzemek için gösterdiği çabayı gözler önüne seriyor.

Elif Buse Doğan O ünlüler arasında Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan bulunuyor.

Larissa Gacamer REKLAM Türkan Şoray, bu duruma şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."