Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
Real Madrid'in bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'i kiralık olarak takımdan göndereceği belirtildi. Milli futbolcu ile Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig ilgileniyor. İşte detaylar...
Real Madrid forması giyen Arda Güler için bir kez daha ayrılık iddiası gündeme geldi.
Alman basınından Sport Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin fazla forma vermediği iki genç yıldızın Almanya'ya gitmesine izin verdi.
Real Madrid'in Arda Güler'i Bundesliga'dan bir takıma kiralamayı planladığı ve genç yıldız için Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Leipzig'in adının öne çıktığı kaydedildi.
Real Madrid'in Arda Güler ile birlikte Endrick için de aynı görüşte olduğu ve Leipzig'in Brezilyalı yıldızla da ilgilendiği öne sürüldü.
Öte yandan şu ana kadar kulüpler veya oyuncular arasında transfer için herhangi bir temasın olduğu yazıldı.
PSG İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Arda Güler için daha önce PSG'nin adı gündeme gelmiş ve Fransız ekibinin milli futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapabileceği öne sürülmüştü.