Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimler açık, kuzey ve iç bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, doğu bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.