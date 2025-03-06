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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü

        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne Şenay Gerçek ile kızları Güldane Gerçek ve Gaye Gerçek'i öldüren Şemsettin Erkuvan hakkındaki karar açıklandı. Kan donduran cinayetlerde sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cani son savunmasında da yine dehşete düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:12
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        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
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        Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Gaye Gerçek
        Gaye Gerçek

        "HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ"

        Sanık Erkuvan savunmasında, mezarlıktaki olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Oğlunun intihar ettiğine inanmadığını belirten Erkuvan, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım." diye konuştu.

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        Güldane Gerçek
        Güldane Gerçek

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti, "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda, 21 Ekim 2024'te Güldane Gerçek, 24 Ağustos 2024'te intihar eden ve daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanan Şemsettin Erkuvan, 26 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.

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