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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da Rangers karşısında avantaj arıyor: İşte Mourinho'nun 11'i! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da Rangers karşısında avantaj arıyor: İşte Mourinho'nun 11'i!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İskoçya ekibi Rangers'ı sahasında konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, evinde galip gelerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:51
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.

        Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

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        Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

        Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

        Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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        FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

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        İSMAİL DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

        Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek.

        İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

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        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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        İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        7

        İrfan Can Eğribayat

        8

        Çağlar Söyüncü

        9

        Skriniar

        10

        Yusuf Akçiçek

        11

        Mert Müldür

        12

        Amrabat

        13

        Szymanski

        14

        Kostic

        15

        Tadic

        16

        Dzeko

        17

        En-Nesyri

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