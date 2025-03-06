Jose Mourinho'dan Okan Buruk ve Galatasaray sözleri: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

"NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER"

Irkçı olmadığını yineleyen Portekizli teknik adam, "Herkes benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Herkes kötü özelliklerimi biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?"