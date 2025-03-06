Jose Mourinho'dan Okan Buruk ve Galatasaray sözleri: Nasıl bu kadar alçalabildiler?
Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, derbinin ardından söylediği, "Maymun gibi zıpladılar." sözünün ardından Galatasaray'ın kendisini ırkçılıkla suçlamasını değerlendirdi. İşte Mourinho'nun açıklamaları...
Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, derbinin ardından söylediği, "Maymun gibi zıpladılar." sözünün ardından Galatasaray'ın kendisi hakkındaki ırkçılıkla suçlamasını değerlendirdi.
"AKILLICA DAVRANMADILAR"
"Galatasaray'ın kendisi hakkındaki ırkçılık iddiaları?"
"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."
"NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER"
Irkçı olmadığını yineleyen Portekizli teknik adam, "Herkes benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Herkes kötü özelliklerimi biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?"
"OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM"
Söylediği sözlerden pişman olup olmadığı yönünde gelen soru ve Okan Buruk'un saha kenarındaki hareketleri
"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, "Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?" Sadece üzücüydü."
Yaşanan süreçte birçok kişiden destek gördüğü için minnettar olduğunu söyleyen Mourinho, "Beni sevmeyen insanlardan bile destek gördüm. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle de eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir sesti" dedi.
"GALATASARAY FORMASIYLA FOTOĞRAFI ÇIKTI"
Aldığı 4 maçlık cezanın 2 maça indirilmesiyle ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Dört maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.