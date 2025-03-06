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        Haberler Sağlık Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi | Sağlık Haberleri

        Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu (17), baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından evine gönderilen, aynı gece fenalaşınca hastanede tedaviye alınan Karakoyunlu, dün gece yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:18
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        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
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        Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.

        Aynı gece evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

        Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

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