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        Haberler Dünya Trump'ın müttefiklerinin Zelenskiy'nin siyasi muhalifleriyle görüştüğü iddia edildi | Dış Haberler

        Trump'ın müttefiklerinin Zelenskiy'nin siyasi muhalifleriyle görüştüğü iddia edildi

        Yaklaşık bir hafta önce Beyaz Saray'da dünyanın gözü önünde gerçekleşen ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tartışması gündeme oturmuştu. Bu tartışmanın ardından Trump'ın müttefiklerinin Zelenskiy'nin siyasi muhalifleriyle görüştüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:48
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışmasının ardından Trump'ın müttefiklerinin Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden ve eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden bir isimle görüştüğü iddia edildi.

        ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun üç Ukraynalı parlamentere dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililerin Timoşenko ile Poroşenko'nun partisinden önde gelen bir yetkiliyle görüşmesinin odağında, Ukrayna'da ivedi bir şekilde başkanlık seçiminin yapılıp yapılamayacağı yer aldı.

        Trump'ın yakın çalışma ekibi, Zelenskiy'nin savaş ve yolsuzluklar nedeniyle seçimleri kaybedeceği görüşünü savunurken, anketler ise oyları yıllardır düşen Zelenskiy'nin geçen hafta Oval Ofis'teki tartışmasının ardından yeniden yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

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        Ukrayna'da hali hazırda uygulamadaki olağanüstü hal nedeniyle seçimler yapılamazken Trump ise Zelenskiy'i "seçilmemiş diktatör" olmakla suçluyor.

        Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından İngiliz anket şirketi Survation tarafından bu hafta yapılan bir ankete katılanların yüzde 44'ü Zelenskiy'i başkanlık için destekleyeceklerini belirtti.

        Ankette, Zelenskiy'nin en yakın rakibi olarak 20 puandan fazla farkla, şu anda Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olan Valery Zaluzhny çıkarken Proşenko yüzde 10, Timoşenko ise sadece yüzde 5,7 oranında destek aldı.

        "TRUMP'IN EKİBİ ONLARI DAHA KOLAY ÇALIŞILABİLECEK İNSAN OLARAK KONUMLANDIRIYOR"

        İsmi açıklanmamak kaydıyla Politico'ya konuşan bir Cumhuriyetçi dış politika uzmanı ise eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Timoşenko'nun Trump ekibiyle görüştüğü ve kendilerini "daha kolay çalışılabilecek insanlar" olarak konumlandırdıklarını iddia etti.

        Politico, konuya dair yorumları için iletişime geçtiği Poroşenko'nun Avrupa Dayanışma Partisi ise konuya dair yaptığı açıklamada, "Bizim söylemimiz seçimleri zorlamak değil, ülkemizde savaş sonrası özgür ve adil rekabetçi seçimleri güvence altına almaktır. (Trump ile) Herhangi bir temasın, Poroşenko ve Avrupa Dayanışma Partisinin savaşı adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışla sona erdirmenin yolları ve müzakerelere dair vizyonunu içermesi de mantıklıdır." ifadelerine yer verdi.

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        Ukrayna Siyaset Enstitüsü Direktörü Ruslan Bortnik ise Ukrayna'da bazı siyasi grupların harekete geçmeye başladığına işaret ederek, "Gayriresmi bağlantılar kurmaya ya da Cumhuriyetçi Parti veya Trump'ın çevresiyle sahip oldukları bağlantıları kullanmaya ve Washington'la çalışmaya istekli olduklarını göstermeye çalışıyorlar." dedi.

        Bortnik, "Ukraynalı elitlerin" ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'nın yenileceğini çok iyi anladığını aktardı.

        Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko ise Politico'ya verdiği demeçte, Trump'ın esasında Ukrayna'da seçim olup olmamasıyla ilgilenmediğine işaret ederek, "Seçim (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in söylemi, hedefi. Bunun tek bir amacı var, o da bizi içeriden zayıflatmak. Zelenskiy'i ortadan kaldırmak istiyor çünkü o bizim direnişimizin bir sembolü." değerlendirmesinde bulundu.

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