Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
Gaziantep'te, polis memuru 52 yaşındaki Mesut K., alacak nedeniyle tartıştığı kardeşleri 38 yaşındaki Mehmet ve 49 yaşındaki Murat K.'yi beylik tabancasıyla vurdu. Mesut K. gözaltına alınırken, kardeşleri ise hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Gaziantep'te olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi’ndeki taksi durağı önünde meydana geldi. Polis memuru Mesut K. (52) ile taksicilik yapan kardeşleri Mehmet (38) ve Murat K. (49) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
SİLAHIYLA KARDEŞLERİNİ VURDU
DHA'daki habere göre büyüyen tartışmada Mesut K., yanındaki beylik tabancasıyla 2 kardeşine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş yere yığıldı.
KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli polis memuru Mesut K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.