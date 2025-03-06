Beşiktaş'ta yaşandı! Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü! O anlar kamerada!
Avrupa Ligi'nde, bugün saat: 20.45'te Fenerbahçe'nin rakibi olan Glasgow Rangers takımını desteklemek için İstanbul'a gelen Christopher Potter, Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu öldü. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bugün oynanacak olan Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Potter'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ' İDDİASI
Potter’ın oteline dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA
İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.