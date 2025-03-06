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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta yaşandı! Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü! O anlar kamerada! | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta yaşandı! Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü! O anlar kamerada!

        Avrupa Ligi'nde, bugün saat: 20.45'te Fenerbahçe'nin rakibi olan Glasgow Rangers takımını desteklemek için İstanbul'a gelen Christopher Potter, Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu öldü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:40
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        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
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        İstanbul'da bugün oynanacak olan Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Potter'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ' İDDİASI

        Potter’ın oteline dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

        İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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