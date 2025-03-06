Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki Ramazan Öngün (65) ile Vesile Öngün (50) yaşamını yitirdi, Hanifi Öngün (30) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Ramazan Öngün’ün kontrolünü yitirdiği 34 FKG 827 plakalı otomobil şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Öngün ile Vesile Öngün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hanifi Öngün Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan ve Vesile Öngün’ün cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.