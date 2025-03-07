Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul'da iftar programını anlattı. İmralı'nın çağrısını değerlendiren Adan, “Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade Türkiye'nin yüzde 99'u tarafından kabul görüyor” dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Alihan Tok'un haberine göre; MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde bin 500 kişilik iftar çadırı kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, partinin İstanbul teşkilatının düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, İmralı'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi.

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“BAHÇELİ'NİN ORTAYA KOYDUĞU İRADE KABUL GÖRDÜ”

Türkiye'nin karşılaştığı tüm sorunları kendi birliğinden güç alarak aşabileceğini söyleyen Celal Adan, “Türkiye'nin karşılaştığı bütün sorunların kendi birliğini kurarak, birliğinden güç alarak aşabilecek bir ülkedir” diyen Adan, “Geçen günlerde Türk siyasetinin yüz akı, büyük devlet adamı sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli bey tarafından ortaya koyulan irade bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımızın söylediği Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çıkış, bugün Türkiye'nin %99'u tarafından kabul edildi. Büyük bir müjde ile ifade etmek isterim ki milletimizin kendini koruma iradesi, devletimizin kendini koruma iradesi her zaman çok güçlü olmuştur” diye konuştu.

“DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞI İYİ”

Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olacağı konusunda bilgi verdi. Bahçeli'nin sağlık politikalarının iyi olduğunu söyleyen Adan, “Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklı sıhhatlidir. Bir sürecin geleceği. Bugün ise programların şu süreçteki seyrini belirlemeye gündemle ilgili paylaşımlar devam etmektedir. Sağlığı da yerindedir. Allah başımızdan eksik olmasın” dedi.