Fenerbahçe'nin yenilgisi Avrupa'da yankılandı: Mourinho evinde yıkıldı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin yenilgisi Avrupa basınında gündem oldu. İşte o manşetler...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
AVRUPA'DA YANKILANDI!
Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyet Avrupa basınında gündem oldu. İşte atılan manşetler...
BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi
The Guardian: Cerny'nin attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı
The Times: Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi karşısında sürpriz galibiyet elde etti
"KAHRAMANCA BİR ZAFER"
The National Scot: Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde kahramanca bir zafer.
"BOĞAZ'A HÜKMETTİ"
The Scotsman: Rangers oyuncuları, gerilim dolu Fenerbahçe maçında 4 yıldız aldılar. Ibrox kulübü, bu özel maçta Boğaz'a hükmetti.
"CERNY, MOURINHO'YU NAKAVT ETTİ"
AS: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.
Roma Forever: Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus