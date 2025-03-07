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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yenilgisi Avrupa'da yankılandı: Mourinho evinde yıkıldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin yenilgisi Avrupa'da yankılandı: Mourinho evinde yıkıldı!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin yenilgisi Avrupa basınında gündem oldu. İşte o manşetler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:39
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

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        AVRUPA'DA YANKILANDI!

        Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyet Avrupa basınında gündem oldu. İşte atılan manşetler...

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        BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi

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        The Guardian: Cerny'nin attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı

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        The Times: Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi karşısında sürpriz galibiyet elde etti

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        "KAHRAMANCA BİR ZAFER"

        The National Scot: Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde kahramanca bir zafer.

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        "BOĞAZ'A HÜKMETTİ"

        The Scotsman: Rangers oyuncuları, gerilim dolu Fenerbahçe maçında 4 yıldız aldılar. Ibrox kulübü, bu özel maçta Boğaz'a hükmetti.

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        "CERNY, MOURINHO'YU NAKAVT ETTİ"

        AS: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.

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        Roma Forever: Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus

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        Informazione: Mourinho evinde yıkıldı!

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        Daily Mail: Mourinho henüz turun bitmediğini söyledi.

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