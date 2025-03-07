Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletli kurye uyardı! Ezdiğini fark etmedi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Motosikletli kurye uyardı! Ezdiğini fark etmedi!

        Bolu'da, 64 yaşındaki Hürriyet Öztürk'ü yolda fark edemeyen sürücü A.K., kamyonuyla kadını ezdi. hayatını kaybetti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e (64) çarptı.

        KADINI EZİP YOLA DEVAM ETTİ

        DHA'daki habere göre Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

        A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"