Motosikletli kurye uyardı! Ezdiğini fark etmedi!
Bolu'da, 64 yaşındaki Hürriyet Öztürk'ü yolda fark edemeyen sürücü A.K., kamyonuyla kadını ezdi. hayatını kaybetti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför gözaltına alındı
Bolu kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e (64) çarptı.
KADINI EZİP YOLA DEVAM ETTİ
DHA'daki habere göre Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.