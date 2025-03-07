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        Şanlıurfa'da bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan libasyon çukurlu kaya mezarı envantere kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:18
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        Şanlıurfa'da bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan libasyon çukurlu kaya mezarı envantere kaydedildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaylak Mahallesi'nde yer alan libasyon çukurlu kaya mezarın Kültür Envanteri Projesi kapsamında kayıt altına alındığını ifade etti.

        Mezar odasında 6 kemerli niş, kaya mezarının üst kısmında ise 4 libasyon çukuru ve mezarın etrafını çevreleyen bir oluk bulunduğunu aktaran Şıldak, libasyon çukurlarının o dönemde mezara yapılan gömü sırasında veya törenlerde ölen kişilerin ruhlarını onurlandırmak amacıyla sıvı dökme ritüellerinde kullanıldığını belirtti.

        Bölgede kaya mezarlarının yaygın olarak görüldüğünü aktaran Vali Şıldak, libasyon çukurlu kaya mezarı örneğine ise sık rastlanmadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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