Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri sürüyor

Urfa Bisiklet Topluluğu ile Göbeklitepe Bisiklet Gurubu üyelerinin de katılım sağladığı etkinlik, Ali Şelli Parkı önünde başlayıp 11 Nisan Camisi önünde sona erdi.

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