Okan Buruk'tan mesaj: Rahatız merak etmeyin
Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 4'e düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Antalya'da mesajı verdi: "Rahatız, merak etmeyin"
Süper Lig’de son düzlük yaklaşırken Galatasaray, Alanyaspor müsabakası öncesinde Antalya’ya gitti.
Son haftalarda kazanmakta zorlanan; Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa’yla da berabere kalan sarı-kırmızılılarda takımın tecrübelileri elini taşın altına koydu.
Galatasaray’da yedi kez lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera takım arkadaşlarını teskin ederken Buruk’la da görüşme gerçekleştirdi.
Deneyimli file bekçisi takımın sadece futbola odaklanabileceği bir ortam yaratılmasının havayı tersine çevireceğini ifade etti.
Benzer düşüncede olan Okan Buruk da Alanyaspor mücadelesi öncesinde kısıtlı bir ekip ile taktiksel çalışmalara ağırlık verilecek bir kampın yapılmasına karar verdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki ufak düzenlemelerin devam etmesi nedeniyle futbolculara gereken izolasyon için kampın Antalya’da yapılmasına kanaat getirildi.
İletişim ve idari personellerin de çoğu Antalya kafilesine dahil edilmezken sarı-kırmızılılar Antalya’da coşkulu şekilde karşılandı.
Okan Buruk’a çiçek veren taraftarlardan biri tecrübeli teknik direktöre “Rahat olun hocam” ifadelerini kullanırken Buruk’un yanıtı da “Rahatız, merak etmeyin” oldu.
Son haftalarda gergin olduğu gözlemlenen Buruk’un bu sözleri taraftar üzerinde de olumlu etki yarattı.