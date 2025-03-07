Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesi yeniledi. Listeye toplam 35 yeni ürün eklendi. Bir firmanın ürettiği baklavadan ay çekirdeği çıkarken sucukta sakatat (Baş Eti) tespit edildi. Peynir ve zeytinyağında da hileler görüldü. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Gıda denetimleri Ramazan ayında da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 26, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 9 yeni ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1346'ya yükseldi.
Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da İstanbul'da fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıkarken Afyonkarahisar'da ısıl işlem görmüş sucuklarda kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespit edildi.
Taklit veya Tağşiş-1 listesi:
Taklit veya Tağşiş-2 listesi:
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