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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesi yeniledi. Listeye toplam 35 yeni ürün eklendi. Bir firmanın ürettiği baklavadan ay çekirdeği çıkarken sucukta sakatat (Baş Eti) tespit edildi. Peynir ve zeytinyağında da hileler görüldü. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:50
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        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
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        Gıda denetimleri Ramazan ayında da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Taklit-tağşiş-1 ( Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması) listesine 26, Taklit veya Tağşiş-2 (Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması) listesine 9 yeni ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1346'ya yükseldi.

        Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan fıstıklı baklavada da İstanbul'da fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıkarken Afyonkarahisar'da ısıl işlem görmüş sucuklarda kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespit edildi.

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        Taklit veya Tağşiş-1 listesi:

        • MEHMET USTA BAKLAVALARI-ARZU ASLAN firmasına ait fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespiti
        • ALİONBAŞI marka tam yağlı taze kaşar peynirde bitkisel yağ tespiti
        • PALUPA marka taze kaşar peynirde (tam yağlı) bitkisel yağ tespiti
        • LİMAN marka tam yağlı eritme peynirinde bitkisel yağ tespiti
        • KARAPINAR marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ tespiti
        • BALCA marka kaşar peynirde bitkisel yağ tespiti
        • KARAPINAR marka tam yağlı taze kaşar peynirde bitkisel yağ tespiti
        • EATALY marka Mozzarella Di Bufalada (%100 manda sütünden mozzarella) inek sütü tespiti
        • PAZARCI-ZEYNEL ABİDİN FİLİZ firmasına ait natürel birinci zeytinyağında (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AKÇAY MARİNA ÇARŞI-ÖMER TAŞDELEN firmasına ait natürel sızma zeytinyağı (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYŞE KARAKAYA firmasına ait natürel birinci zeytinyağında (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • MERKEZ KURUYEMİŞ-KADRİYE KIYAK firmasına ait zeytinyağı (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • TUĞÇE KARAKAYA firmasına ait natürel birinci zeytinyağı (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • RAMAZAN ÇIRAKOĞLU firmasına ait natürel birinci zeytinyağında (etiketsiz) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AKÇAY PAZAR TEZGAHI-YAŞAR ORAKLI firmasına ait natürel birinci zeytinyağında (etiketsiz)tohum yağları karıştırılması tespiti
        • ALTINOLUK PAZARI-MUAMMER BOĞAZKÖY firmasına ait natürel birinci zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti
        • KUZEY EGE AYVALIK marka natürel sızma taşbaskı soğuk sıkım zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK KÖYBİRLİK marka natürel sızma zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım 1l tohum yağları karıştırılması tespiti
        • ÇAKIR ADA marka soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti
        • TAD AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağında ( 5 l) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağı (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • ONE TAT marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • AFYONKARAHİSAR KOCATÜRK marka ısıl işlem görmüş sucukta Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti
        • AFYONKARAHİSAR CEYLANER SUCUKLARI marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • ERTÜRK marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • MANSUR CATERİNG KURUMSAL YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait soslu tavuk köfte harcında (çiğ) sakatat (taşlık) ve soya tespiti

        Taklit veya Tağşiş-2 listesi:

        • ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka az yağlı eritme peynirde (kahvaltılık tost peyniri) % yağ oranının düşük olması
        • ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması
        • İSPEY marka az yağlı taze beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması
        • EMİRBEY marka az yağlı taze eritme peynirde % yağ oranının düşük olması
        • KELEBEK marka tam yağlı taze beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması
        • TİRYAKİBEY marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17 kg)% yağ oranının düşük olması
        • KILINÇ marka tam yağlı taze beyaz peynir de (17kg) % yağ oranının düşük olması
        • PEYNİRCİBAŞI marka tam yağlı beyaz peynirde % yağ oranının düşük olması
        • ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı kaşar peynirde% yağ oranının düşük olması

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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