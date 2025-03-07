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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk maçta kayıp: İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ilk maçta kayıp: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Fenerbahçe sahne aldı. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:26
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe sahne aldı.

        2

        FENERBAHÇE KAYIP

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

        3

        ÇEKYA EKİBİ DE KAYBETTİ

        Türkiye'nin takipçisi olduğu Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

        4

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        5

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        6

        1. İngiltere: 107.910 puan

        7

        2. İtalya: 94.293 puan

        8

        3. İspanya: 90.453 puan

        9

        4. Almanya: 84.581 puan

        10

        5. Fransa: 70.450 puan

        11

        6. Hollanda: 66.983 puan

        12

        7. Portekiz: 62.266 puan

        13

        8. Belçika: 56.450 puan

        14

        9. Çekya: 43.900 puan

        15

        10. Türkiye: 43.500 puan

        16

        11. Yunanistan: 38.812 puan

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