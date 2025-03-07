Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam 91'inci bölümüyle ekrana gelecek.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, dizide başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör paylaşıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini şöyle özetledi: Türkiye’de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı ve çok ilgi çekti. Hatta sonra benzerleri geldi. Ülkedeki farklı bakış açıları, bunun getirdiği çatışmalar, bu hikâyenin neden ilgi çektiğini zaten anlatıyor. Farklı kutupların birbirini çekmesi her zaman ilgi topluyor.

* 'Kızılcık Şerbeti'nden gelen teklifi kabul etmenizdeki en önemli etken neydi? Diziyi takip ediyor muydunuz?

Londra’ya taşındığım için uzun vadeli hiçbir işi kabul edemedim, birçok projeye ‘Hayır’ dedik. Ta ki ‘Kızılcık Şerbeti’ne kadar... 4 - 5 bölümlüğüne konuk oyuncu olarak girdiğim dizide 17’inci bölüme geldim. ‘Kızılcık Şerbeti’ izleyicisi değildim, dizi izleyemiyorum. Oynadığım diziler hariç… Ne yaptığıma elbette bakıyorum.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA BU TARZ BİR DİZİ YAPILDI”

* Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren hikâyesiyle oldukça dikkat çekiyor. Siz, 'Kızılcık Şerbeti' hakkında düşünüyorsunuz?

Türkiye’de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı ve çok ilgi çekti. Hatta sonra benzerleri geldi. Ülkedeki farklı bakış açıları, bunun getirdiği çatışmalar, bu hikâyenin neden ilgi çektiğini zaten anlatıyor. Farklı kutupların birbirini çekmesi her zaman ilgi topluyor. Bir de güzel yazılıyor, güzel çekiliyor, arkadaşlarım güzel oynuyor.

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“TEKLİF GELİNCE BU TARZ KADINLARIN HAYATINI DAHA ÇOK İNCELEDİM”

* Dizide 'Nilay'ın annesi 'Sevtap'a hayat veriyorsunuz. Canlandırdığınız karakter nasıl biri?

‘Sevtap’, zorlu bir geçmişe sahip. ‘Nilay’ın babasını öldürmüş, hapiste yatmış, çocuğunu bırakmak zorunda kalmış. Karakter teklif edilince bu tarz kadınların hayatını daha çok inceleyip, birçok röportaj izledim.

* Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de 'Haluk'. 'Sevtap' ile 'Haluk'un arasında bir şeyler filizleniyor... İki farklı hayat, iki farklı zıt karakter... Ayrıca bu ikili çok sevilmeye başlandı. Bu ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Erol bey, (Erol Erarslan) 'Haluk' karakterini öyle bir canlandırmış ki insanlar antipati duymuş. Elbette kendisi oynadığı karakterin tam tersi. ‘Sevtap’ın diziye girip ‘Haluk’ ile çift olacağını ben bile düşünemezdim. Herkes böyle renkli bir karakterle muhafazakâr bir adamın sonunu merak ediyor. İnanın ben de ediyorum. “ÖZGÜRLÜĞÜME VE RAHATIMA ÇOK DÜŞKÜNÜM” * Siz aşkı nasıl tanımlarsınız? Aşkın her yaşta farklı algılandığını düşünüyorum. 20’liyaşlarda içimde kelebekler uçuşuyordu, 30’u yaşlarda daha derin bir şey aradım. Eşimden ayrıldıktan sonra ise hayatı paylaşacak bir ortak arayışına girdim ama ayrı evlerde olmalıyız. Özgürlüğüme ve rahatıma çok düşkünüm. Başıma alır giderim, kimseye söylemem, hesap sorulsun istemem. Artık hiç kimse için bunlardan fedakârlık etmem. Aşk, kendi ayrı evlerimizde yaşansın mümkünse. (Gülüyor) REKLAM * ‘Sevtap’ karakteriyle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sosyal medyada takipçilerimin yorumları gerçekten çok müthiş, insana haz veriyor. ‘Sevtap’ karakterinin diziye enerji ve renk getirdiğini, benim sahneleri iple çektiklerini söyleyen çok. Elbette sevmeyen de vardır ama % 90 şahane yorumlar alıyorum. Bir oyuncu daha ne ister? Hatta geçenlerde biri, ‘Siz bu dizide yokken bile bu ailenin akrabalarından biriydiniz, diziye gelince tamamlandı’ gibi müthiş bir yorum yaptı. Sosyal medyada da, sokakta da aldığım tepkiler öyle güzel ki insan doğru bir iş yaptığını anlıyor. * Yaşadıkları nedeniyle kızıyla uzun yıllar görüşemese de 'Sevtap' bir anne ve dobra bir karakter. Karakterle benzer özellikleriniz var mı? Elbette yarattığım her karakter benim malzememden, repertuvarımdan çıkıyor ama ikimizin de anne olması dışında hiçbir ortak özelliğimiz yok. * Kariyeriniz boyunca birçok projede yer aldınız. Kökeni, tiyatroya dayanan bir oyuncususunuz, seslendirme sanatçısısınız… Bir oyuncunun başarısını ne belirler? Öğrencilerime de her zaman söylediğim gibi biz hikâye anlatıcılarıyız. İzleyicilerin, anlattığım hikâyeye inanmasını, çıktığım yolculuğa katılmasını, dramaturjisini yaptığım karakteri sevmelerini isterim. Benim televizyonda başarı kriterim bu.