Samsun'da olay, 5 Mart'ta Atakum ilçesi, Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kulağında kulaklıkla D.K. (30) isimli kadın yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın (33) sözlü tacizine uğradı.

KADIN CEVAP VERMEDİ DARP ETTİ DHA ve İHA'daki habere göre S.A., kendisine cevap vermeyen D.K.'yi darp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli S.A. ise olay yerinden kaçtı.

KADININ ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI Elmacık kemiği kırılan D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

POLİS, SALDIRGANI YAKALADI Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. REKLAM

12 SUÇ KAYDI VE DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.