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        Forkliftin çarptığı fabrika sahibi öldü

        ŞANLIURFA'da bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi Ali Aslantaş (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:25
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        Forkliftin çarptığı fabrika sahibi öldü
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        ŞANLIURFA'da bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi Ali Aslantaş (58), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; depo bölümünde istifleme yapan Suriyeli işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında, işletme sahibi Ali Aslantaş'a çarptı. Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Aslantaş, kurtarılamadı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, operatör gözaltına alındı.

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