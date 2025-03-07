Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı: Görüşmelere ev sahipliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dayanışmamızı en üst düzeyde tutmamız fevkalade önemlidir. Biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için başından beri çok büyük çaba sarf ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik. Bugün de adil bir barıştan yanayız.

Ukrayna'da onurlu bir barışın temini için müzakerelere ev sahipliği dahil, her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna için imar planlarının dışında tutulmamızı izahı yok. Savaş sırasında savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği ve savaşa rağmen ülkeden ayrılmayan özel sektörümüzün katkıları ortada.

AB'nin güvenliği sadece üye ülkelerin meselesi değildir. Müttefikimiz ABD'nin güçlü desteğinin alınması da önemli.

Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz. Üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz."