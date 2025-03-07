Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Bağlarbaşı mahallesi yakınlarında sürücü öğrenilemeyen 63 VU 376 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi araçtan çıkarılarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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