        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:36
        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi.

        Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

        Şanlıurfa'da bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

