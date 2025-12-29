Harran Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 5 gün ara verildi

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 5 gün ara verildiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle tedbir alındığı ifade edildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime 5 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentte etkisini aralıklarla sürdürmesi beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 29 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde ara verilmiştir. Bu kapsamda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimimiz de yenilenmiştir. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz yeni takvime göre belirlenen sınav tarihlerini üniversitemizin sayfasından takip edebilir."