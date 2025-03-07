Son dakika Trump: İran liderine mektup gönderdim

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve nükleer silahlar üzerine bir müzakere süreci başlatmak istediğini söyledi.

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

Hamaney'in konuşmayı kabul edeceğini umduğunu ifade eden Trump, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence o mektubu almak istiyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur, çünkü bir nükleer silaha izin veremezsiniz." dedi.