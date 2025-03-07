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        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran liderine mektup gönderdim | Dış Haberler

        Son dakika Trump: İran liderine mektup gönderdim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer silah programı anlaşması müzakere etmek istediğini ve İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini duyurdu. Trump, "Anlaşmak istiyoruz. İran nükleer silaha sahip olmamalı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:37
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        Trump: İran liderine mektup gönderdim
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        ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve nükleer silahlar üzerine bir müzakere süreci başlatmak istediğini söyledi.

        Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

        Hamaney'in konuşmayı kabul edeceğini umduğunu ifade eden Trump, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence o mektubu almak istiyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur, çünkü bir nükleer silaha izin veremezsiniz." dedi.

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