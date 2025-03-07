Beşiktaş'ın Gedson planı!
Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun olası satışından önemli bir gelir bekliyor.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 2027 yılında bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
Siyah-beyazlılar, Gedson'un 1.7 milyon Euro'luk maaşında da iyileştirmeye gidecek.
Beşiktaş'ın orta alanda vazgeçilmezi olan Gedson, bunun yanı sıra en ciddi teklifleri alan isim konumunda.
Son olarak İtalyan devi Milan ve Rusya'dan Spartak Moskova ara transfer döneminde Gedson için nabız yoklamıştı.
Benfica ile yapılan anlaşma gereği bonservisinin yüzde 50'sini Portekiz ekibine verecek olan Beşiktaş, Gedson'un satışından 30 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
Beşiktaş, Benfica ile yüzde 50 payın kalkması için görüşmelerde bulunsa da henüz olumlu yanıt alamadı.