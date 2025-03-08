Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, bir araçta gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu belirlendi.

        Araçta yapılan aramalarda, "zula" olarak tabir edilen bölümlere gizlenmiş 345 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Göbeklitepe, 2019'dan bu yana 3,5 milyon ziyaretçi ağırladı
        Göbeklitepe, 2019'dan bu yana 3,5 milyon ziyaretçi ağırladı
        Şanlıurfa'da bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü kamyonetinden kopan parçalar sa...
        Şanlıurfa'da bir çocuğa çarpıp kaçan sürücü kamyonetinden kopan parçalar sa...
        İlaçlama motoruna dokununca akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü
        İlaçlama motoruna dokununca akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 pers...
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran 112 pers...
        Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 7 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 7 kişi yakalandı