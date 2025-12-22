Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatın şantiye alanında çıkan yangında 4 araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatın şantiye alanında çıkan yangında 4 araçta hasar meydana geldi.

        Osmanbey Yerleşkesi civarında yapımı süren bir inşaatın şantiye alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan park halindeki 4 araca sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı
        Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı
        Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağ...
        Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağ...
        Şantiye alanında 1 konteyner ile 4 araç yandı
        Şantiye alanında 1 konteyner ile 4 araç yandı
        Şanlıurfa kırsalında bin 296 kilometrelik yol çalışması
        Şanlıurfa kırsalında bin 296 kilometrelik yol çalışması
        Şanlıurfa'da yapay zeka ile 291 kaçak trafo tespit edildi
        Şanlıurfa'da yapay zeka ile 291 kaçak trafo tespit edildi
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı