Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmanbey Yerleşkesi civarında yapımı süren bir inşaatın şantiye alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan park halindeki 4 araca sıçradı.

