İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.

MİNİBÜSTEN İNDİRİP KAMAYLA SALDIRDI

AA ve DHA'daki habere göre Abdurrezzak El-Halil, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.