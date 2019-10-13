Şanlıurfa Piazza Dünya Kız Çocukları Günü’nü unutmadı

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Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarını mutlu etti.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Birleşmiş Milletler’in kararı ile “kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmalarına, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmalarına ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmalarına farkındalık oluşturmak” amacıyla kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü”nde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, okuldaki kız çocuklarına içinde çeşitli sürpriz armağanların bulunduğu çantalar hediye edildi.

ŞANLIURFA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:16

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AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

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