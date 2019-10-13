Şanlıurfa Piazza Dünya Kız Çocukları Günü’nü unutmadı

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarını mutlu etti.
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Birleşmiş Milletler’in kararı ile “kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmalarına, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmalarına ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmalarına farkındalık oluşturmak” amacıyla kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü”nde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, okuldaki kız çocuklarına içinde çeşitli sürpriz armağanların bulunduğu çantalar hediye edildi.
ŞANLIURFA
13 Ekim 2019 Pazar
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