Gülpınar’dan Harran Üniversitesine ziyaret

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili M. Kasım Gülpınar Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile istişarelerde bulundu.

Osmanbey Yerleşkesinde bulunan rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Milletvekili Gülpınar, Harran Üniversitesinde bilimsel araştırma amaçlı kurulan Akrep Venom Merkezini ziyaret etti. Harran Üniversitesi tarafından başlatılan Urfa akrep zehrinden anti kanser ve anti mikrobiyal araştırmaları ile ilgili Dr. Öğr Üyesi Şahin Toprak’tan bilgi alan Vekil Gülpınar çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ardından Osmanbey Yerleşkesindeki Feyzullah Konağında akademisyenlerle bir süre sohbet eden Gülpınar, konağın çok daha işlevsel hale getirildiğinden dolayı memnuniyetini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’e teşekkür etti. Harran Üniversitesi’nin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

ŞANLIURFA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

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