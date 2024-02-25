Şanlıurfa'da öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile teknoloji öğreniyor

Şanlıurfa'da öğrenciler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan DENEYAP Teknoloji Atölyesi desteğiyle teknoloji öğreniyor.

Öğrenciler atölyelerde, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Şanlıurfa T3 Vakfı İl Sorumlusu Şerif Fırat, yaptığı açıklamada, atölyelerin yurdun dört bir yanına dağılmasıyla gençlerin teknolojiye ulaşma imkanının arttığını söyledi.

Öğrencilere detaylı eğitim verildiğini vurgulayan Fırat, "İmkanlar dahilinde öğrencilerimizi eğitiyoruz. 4,5 ve 8, 9 sınıf öğrencilerimizi sınavla alıyoruz. Aldığımız bu öğrencileri farklı 11 başlıkla teknolojik eğitim veriyoruz. Hem onların donanım kazanmasını sağlıyoruz hem de Teknofest yarışmaları ve benzerlerinde hazırlanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Öğrencilerinden Ahmet Kıratlıoğlu da 7 haftadır ileri derecede robotik kodlama mekanizması yapmak için eğitimlere devem ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Ömer Erbil ise 3 boyutlu cihazlar üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti.

Öğrencilerinden Talha Songün ise robotik kodlamalar konusunda kendisini geliştirdiğini belirtti.