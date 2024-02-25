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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:30
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        ŞANLIURFA(AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan denetimlerde "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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