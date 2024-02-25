Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA(AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan denetimlerde "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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