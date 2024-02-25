Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan denetimlerde "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. yakalandı.

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