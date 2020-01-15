Eyyübiye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Yaşam Merkezleri, Eyyübiyeli kadınları ağırlamayı sürdürüyor.

İlçenin değişik bölgelerinde açılan Kadın Destek ve Yaşam Merkezleri Eyyübiyeli kadınların uğrak yeri oluyor. Akabe Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile Eyüpnebi ve Şıhmaksut Kadın Destek ve Yaşam Merkezindeki kurslara katılan kursiyerler hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçenin değişik noktalarında hizmete sunulan Kadın Destek ve Yaşam Merkezlerinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlara; biçki dikiş, fitness, el sanatları, bilgisayar kursu, kuaförlük kursu, okuma yazma, Kuran’ı Kerim ile grafik tasarım gibi alanlarda çeşitli kurslar veriliyor.

Merkezlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar,” Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan ve Eyyübiye Belediyesi personellerinden razı olsun. Buralara gelip aynı zamanda aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Bizler gayet memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

ŞANLIURFA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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