Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için kış aylarında da çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren fen işleri müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallerden Aşağıkoymat ve Ulubağ’da stabilize yol yapım çalışmalarını yürütüyor.

Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin kış aylarında yaşanan mağduriyetin önüne geçtiklerini belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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