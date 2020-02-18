Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Şanlıurfa’da halk otobüsünde rahatsızlanan yolcu, güzergahın dışına çıkan şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Karaköprü hattında seyreden 73 nolu halk otobüsünde bulunan yolculardan biri aniden fenalaştı. Diğer yolcuların ikazı üzerine şoför Mahmut Tiler, güzergahın dışına çıkarak hastaneye doğru hareket etti. 9 yıllık otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu otobüste bulunan diğer yolcularla birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma hastanesine götürdü. Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen hastaya, sedye ile götürüldüğü acil serviste müdahale edildi.

Fenalaşan yolcuyu hastaneye götüren şoför Mahmut Tiler diğer yolcularla birlikte tekrar güzergahına dönerken, yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mahmut Tiler'i makamında ağırlayarak duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti. Sağduyulu davranan şoförü tebrik eden Beyazgül, "Çalışma arkadaşımız yapılması gereken doğru hareketi yapmıştır. Otobüste hastalanan yolcuyu hastaneye yetiştirmiştir. Can, sağlık ve sıhhat her şeyden önemlidir. Bir insanın hayatını kurtarma bilinciyle hareket eden arkadaşımızı duyarlılığı nedeniyle kutluyoruz" diye konuştu.

Halk otobüsü şoförü Mahmut Tiler ise yaşadığı o anları, “Seyir halindeyken vatandaşlarımızın uyarması sonucu bir vatandaşın fenalaştığını teyit ettim. Hiç vakit kaybetmeden hastaneye doğru hareket ettik. Araçta başka yolcular da vardı ama herkes bu hareketi anlayışla karşıladı. Hastaneye zamanında götürülerek müdahale edilmesini sağladık" diye anlattı.

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